Окупанти хочуть "евакуювати" музеї Криму в РФ: Україна закликає до реакції

Окупанти розробили "план евакуації" археологічних знахідок з коштовних металів з музеїв, які розташовані на окупованій території Криму. Вивезти їх планують на територію Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Таке масове вивезення російськими окупантами культурних цінностей з території України буде співмірним з пограбуванням музеїв під час Другої світової війни та має кваліфікуватися відповідно. Дії РФ є порушенням міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

У Мінкульті нагадали, що протягом минулого сторіччя росіяни різними шляхами привласнили чимало цінностей з території України. А після анексії Криму "зарахували" колекції кримських музеїв до свого державного музейного фонду.

Тому Україна звертається до ЮНЕСКО та інших організацій з наступними вимогами: