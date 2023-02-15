Оккупанты в Мариуполе начали мобилизовать коммунальщиков, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе россияне отправляют на фронт горожан. Теперь мобилизация будет производиться чаще.

"Первые три человека - работники коммунального предприятия оккупантов "Автодор" в Мариуполе, которые были мобилизованы и отправлены на фронт. Втихую. Учитывая, что все на предприятии молчат в надежде, что их обойдет эта судьба, пробный запуск пушечного оккупационная администрация считает успешным", - отметил он.

По словам Андрющенко, теперь мобилизованных будет больше, а отправка на фронт будет проводиться чаще. Соответствующие распоряжения гауляйтером получены и выданы.

"Что здесь сказать - поздравляю мужчин Мариуполя, поверивших оккупанту. Бегите из города, пока не поздно. С фронта одна дорога - на кладбище Старого Крыма, если россияне заберут в пакет. Но, если вы уже оказались обманом на фронте, - сдавайтесь в плен ВСУ. Плен - лучше смерти", - добавил советник городского головы.