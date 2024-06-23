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В Мариуполе был замечен третий танкер РФ: как это связано с пусками ракет с Азовского моря

Мариуполь, Воскресенье 23 июня 2024 09:45
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В Мариуполе был замечен третий танкер РФ: как это связано с пусками ракет с Азовского моря Фото: в Мариуполе заметили уже третий танкер РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За последние дни в порту Мариуполя заметили уже третий танкер РФ. Такая активность может быть связана с двумя моментами, в том числе с пусками "Калибров" из акватории Азовского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Утром уже не было в акватории порта, однако вечером уже на рейде в направлении входа в порт. Танкер грузоподъемности визуально класса до 1000 тонн нефтепродуктов. За такое время спокойно мог пройти в порт Азов (Ростов-на-Дону), Эйск и даже Керчь при определенных условиях", - рассказал он.

С чем это может быть связано

По словам Андрющенко, есть две гипотезы относительно такого движения.

  • Первая. Учитывая удары по нефтебазам и местам хранения топлива, россияне решили разделить места хранения на большее количество.
  • Вторая. Учитывая, что носители "Калибров" до сих пор не в портах Азова, а прячутся стоянками на рейде в канале, рано или поздно возникнет потребность заправки. Поэтому, не исключено, что захватчики готовят порт для столь быстрого захода ночью.

Отметим, о еще двух танкерах, замеченных в порту Мариуполя, сообщалось буквально 22 июня и 14 июня.

Активность кораблей РФ в Мариуполе

22 июня сообщалоь, что Россия начала запускать по Украине ракеты "Калибр" с Азовского моря. Украинские военные назвали это поворотным моментом.

Отметим, что на 23 июня в Черном и Азовском морях фиксируется пребывание четырех российских кораблей, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Один находится в Черном и три - в Азовском море.

Отметим, что активность российских кораблей в порту Мариуполя явление редкое. Так, в марте в порту Мариуполя был замечен первый корабль РФ с начала года. Второй корабль фиксировали в Мариуполе в начале июня.

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