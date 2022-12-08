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Оккупанты готовят очередную провокацию на Запорожской АЭС. Привезли "Грады"

Фото: оккупанты готовят очередную провокацию на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска готовят очередную провокацию на захваченной Запорожской атомной электростанции. Для этого на территорию объекта завезли РСЗО "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Энергоатома".

"Это оружие захватчики разместили возле энергоблока № 6, рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, где раньше строили некоторые «защитные сооружения» в тайном режиме, нарушая все условия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности", - отмечают в предприятии.

По мнению "Энергоатома", оккупанты могут готовиться к обстрелам противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь "прикрытием" энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива.

"Весь мир понимает вопиющие нарушения всех норм и требований ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, используемой захватчиками для военных целей. С самого начала агрессии они размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку; заменяли территорию станции и подъездные пути к ней", - говорится в сообщении.

На фоне возможной провокации "Энергоатом" обратился к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу и в очередной раз призвал создать зону безопасности внутри и вокруг станции при ее полной демилитаризации и деоккупации.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что МАГАТЭ заняло принципиальную позицию и требует от России, чтобы ее войска покинули Запорожскую АЭС.

В России, в свою очередь заявили, что Москва обсуждает с МАГАТЭ декларацию по зоне ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. При этом в МИД РФ увтерждают, что захваченную станцию не собираются выводить из-под контроля России.

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Запорожская АЭСРоссийская ФедерацияМАГАТЭ