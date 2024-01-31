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Оккупанты глушат мобильную связь в Донецкой области, - ЦНС

Фото: россияне глушат мобильную связь в оккупированных районах Донецкой области (freepik.com)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях Донецкой области россияне глушат мобильную связь, поскольку не доверяют местным жителям.

Отмечается, что враг заглушает мобильную связь во время перемещения российской техники, чтобы люди не сообщали Силам обороны информацию в реальном времени.

"Это показательно свидетельствует об уровне реальной поддержки оккупации со стороны местных на ВОТ", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Центр нацсопротивления также сообщил, что захватчики запрещают врачам оккупированных районов Запорожской области использовать социальные сети. Благодаря этому они рассчитывают не допустить массовой утечки информации о настоящем ходе боевых действий вблизи Роботино.

Также оккупанты вводят жесткие фильтрационные меры из-за опасений новых "диверсий" в Крыму.

Кроме того, российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают изъять сельхозтехнику у фермеров, которые не получили российские документы.

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