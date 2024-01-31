Оккупанты глушат мобильную связь в Донецкой области, - ЦНС

Отмечается, что враг заглушает мобильную связь во время перемещения российской техники, чтобы люди не сообщали Силам обороны информацию в реальном времени.

"Это показательно свидетельствует об уровне реальной поддержки оккупации со стороны местных на ВОТ", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Центр нацсопротивления также сообщил, что захватчики запрещают врачам оккупированных районов Запорожской области использовать социальные сети. Благодаря этому они рассчитывают не допустить массовой утечки информации о настоящем ходе боевых действий вблизи Роботино.

Также оккупанты вводят жесткие фильтрационные меры из-за опасений новых "диверсий" в Крыму.

Кроме того, российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают изъять сельхозтехнику у фермеров, которые не получили российские документы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.