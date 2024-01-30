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Оккупанты боятся новых "диверсий" в Крыму: вводят жесткие фильтрационные мероприятия

Крым, Вторник 30 января 2024 14:15
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Оккупанты боятся новых "диверсий" в Крыму: вводят жесткие фильтрационные мероприятия Фото: оккупанты усилили меры безопасности в Крыму и вводят жесткие фильтрационные меры (GettyImage)
Автор: Ярослава Борзова

Кремль дал указание пограничной службе ФСБ РФ усилить контрразведывательный режим на административной линии временно оккупированной территории Крыма и Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Особое внимание уделяется защите автомобильного и железнодорожного мостов между Чонгарским и Крымским полуостровами", - говорится в сообщении.

Данное направление обеспечивает поддержку группировки войск на оккупированной территории Крыма и тыловое обеспечение группировок на Херсонском и Запорожском направлениях.

"После оккупации левобережья Херсонской области противник не убрал КПВВ с административной границы между временно оккупированной территорией АР Крым и Херсонской областью. Данные объекты использовались российскими спецслужбами для проведения фильтрационных мероприятий гражданского населения", - информируют в Центре сопротивления.

Захватчики в настоящее время дополнительно оборудовали системой сканирования и мониторинга автомобилей с использованием рентгена пункт пропуска "Чонгар".

Кроме того, оккупанты тщательно осматривают автомобили с регистрационными номерами Запорожской и Херсонской областей, как украинского, так и введенного россиянами образца.

"Центр национального сопротивления призывает граждан быть особенно аккуратными при пересечении данных пунктов пропуска", - отметили в сообщении.

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще раздаются взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Напомним, 4 января в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Также воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.

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