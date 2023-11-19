В Болгарии ожидают новых российских диверсий с целью сорвать поставки оружия Украине, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По его словам, россияне уже не раз атаковали заводы и склады его компании, задействованной в цепочке поставок оружия Украине. Для остановки таких действий необходимо принимать меры на уровне страны и НАТО, считает Гебрев.

Бизнесмен также отметил, что ни один российский оперативник так и не был задержан после покушения на него в 2015 году и атаки на объекты компании в 2021 и 2022 годах.

"Не было никакого результата ни в одном из более десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской сетью в Болгарии. Все расследования либо были остановлены, либо зашли в тупик, и ни одно дело не было передано в суд", - отметил бизнесмен.

Издание отмечает, что около 40% шаров и снарядов, которые использует Украина, производятся в Болгарии.

"Россияне очень заинтересованы нашими объектами и людьми, как их обслуживают. Вопрос в том, как болгарские власти смогут защитить отрасль и отдельных лиц, владельцев предприятий отрасли. Неудачные расследования, уничтоженные доказательства - это проблема", - сказал на условиях анонимности болгарский чиновник.

Покушение на Гебрева и диверсии РФ

По данным болгарской прокуратуры, россияне в период с 28 апреля 2015 года по 4 мая 2015 года пытались убить Гебрева, его сына и бизнес-партнера неустановленным фосфорно-органическим веществом. Подозрения получили трое россиян, прокуратура видела применение ими "Новичка".

Кроме того, 31 июля 2022 года около 4 часов утра на складе боеприпасов компании Emсo под Карнобатом (Болгария) произошел взрыв. Кроме того, взрывы раздавались на его объектах в 2011, 2015 и 2021 годах.

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