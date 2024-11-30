Оккупанты с дрона атаковали маршрутку в Херсоне: ранены люди

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Также ранение голени получил 59-летний мужчина. Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания медпомощи", - добавили в администрации.

По данным ОВА, взрывные травмы и осколочное ранение живота получили женщины 35, 52 и 62 лет.

"В Херсоне российские военные атаковали с дрона общественный транспорт. Враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе. Пострадали 4 человека", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона

Российские войска захватили Херсон во время масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Уже осенью 2022 года ВСУ вернули Херсон под свой контроль вместе с правобережьем области. Левобережье региона до сих пор остается под оккупацией РФ.

При этом, тот факт, что Херсон освобожден от оккупации, не мешает захватчикам обстреливать город, особенно прибережные районы. Например, 7 октября россияне атаковали Центральный район Херсона четырьмя авиабомбами. Тогда были ранены 19 человек.

А 1 октября россияне обстреляли рынок в центре Херсона. Погибли семь людей.

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