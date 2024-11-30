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Окупанти з дрона атакували маршрутку в Херсоні: поранені люди

Херсон, Субота 30 листопада 2024 09:15
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Окупанти з дрона атакували маршрутку в Херсоні: поранені люди Фото: окупанти з дрона атакували маршрутку в Херсоні 30 листопада, поранені люди (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська з дрона атакували маршрутку в Херсоні 30 листопада. Постраждали пасажири автобуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"У Херсоні російські військові атакували з дрона громадський транспорт. Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі. Постраждали 4 людини", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки 35, 52 та 62.

"Також поранення гомілки дістав 59-річний чоловік. Усі потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги", - додали у адміністрації.

Обстріли Херсона

Російські війська захопили Херсон під час масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Вже восени 2022 року ЗСУ повернули Херсон під свій контроль разом із правобережжям області. Лівобережжя регіону досі залишається під окупацією РФ.

При цьому, той факт, що Херсон звільнений від окупації, не заважає загарбникам обстрілювати місто, особливо прибережні райони. Наприклад, 7 жовтня росіяни атакували Центральний район Херсона чотирма авіабомбами. Тоді було поранено 19 людей.

А 1 жовтня росіяни обстріляли ринок у центрі Херсона. Загинули семеро людей.

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