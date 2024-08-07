Генштаб обновил потери РФ: за сутки минус 1200 оккупантов и более полусотни дронов

За последние сутки по состоянию на 7 августа россияне потеряли на фронте 1230 военных, 67 артиллерийских систем и 29 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.24 ориентировочно составили:

По последней сводке Генштаба, с начала суток 6 августа на фронте произошло 107 боевых столкновений. Наиболее активно враг наступал на Покровском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.