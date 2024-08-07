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Генштаб обновил потери РФ: за сутки минус 1200 оккупантов и более полусотни дронов

Среда 07 августа 2024 08:02
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Генштаб обновил потери РФ: за сутки минус 1200 оккупантов и более полусотни дронов Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За последние сутки по состоянию на 7 августа россияне потеряли на фронте 1230 военных, 67 артиллерийских систем и 29 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 586370 (+1230) человек ликвидировано;
  • танков – 8429 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин – 16323 (+29) ед.;
  • артиллерийских систем – 16451 (+67) ед.;
  • РСЗО – 1138 ед.;
  • средства ПВО – 910 ед.;
  • самолетов – 365 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13212 (+54) ед.;
  • крылатых ракет – 2421 (+1) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22226 (+78) ед;
  • специальной техники – 2759 (+21) ед.

Генштаб обновил потери РФ: за сутки минус 1200 оккупантов и более полусотни дронов

По последней сводке Генштаба, с начала суток 6 августа на фронте произошло 107 боевых столкновений. Наиболее активно враг наступал на Покровском направлении.

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