Генштаб обновил потери РФ: за сутки минус 1200 оккупантов и более полусотни дронов
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
За последние сутки по состоянию на 7 августа россияне потеряли на фронте 1230 военных, 67 артиллерийских систем и 29 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 586370 (+1230) человек ликвидировано;
- танков – 8429 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин – 16323 (+29) ед.;
- артиллерийских систем – 16451 (+67) ед.;
- РСЗО – 1138 ед.;
- средства ПВО – 910 ед.;
- самолетов – 365 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13212 (+54) ед.;
- крылатых ракет – 2421 (+1) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 22226 (+78) ед;
- специальной техники – 2759 (+21) ед.
По последней сводке Генштаба, с начала суток 6 августа на фронте произошло 107 боевых столкновений. Наиболее активно враг наступал на Покровском направлении.
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