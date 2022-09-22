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Оккупанты в "ДНР" планируют задействовать детей в "референдуме": СБУ узнала детали

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Донецк, Четверг 22 сентября 2022 15:33
Оккупанты в "ДНР" планируют задействовать детей в "референдуме": СБУ узнала детали Иллюстративное фото: оккупанты в "ДНР" планируют задействовать детей в "референдуме" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Террористическая организация "ДНР" намерена задействовать детей в голосовании на псевдореферендуме о вхождении части оккупированного региона в состав России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным правоохранителей, захватчики при помощи неполнолетних граждан Украины хотят расширить "электроральную базу" поддержки аннексии неподконтрольной Киеву части Донецкой области.

Сотрудники СБУ перехватили документы оккупантов, в которых указывается, что для поддержки "референдума" планируют задействовать местных жителей в возрасте от 13 до 17 лет. При этом отмечается, что для усиления контроля за "явкой" детей должны будут сопровождать к "избирательным участкам" их родители или опекуны.

В СБУ добавляют, что к "голосованию" также привлекут семьи с Донецкой области, которые имеют местную регистрацию, но временно выехали в РФ.

Украинские правоохранители уже установили личности всех организаторов незаконной деятельности, установили их местонахождение и задокументировали преступления. В данное время продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.

Напомним, ранее стало известно, что так называемые “ЛДНР” определили сроки проведения фейковых референдумов о присоединении к РФ. Они должны состояться в период с 23 по 27 сентября.

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