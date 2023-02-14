ua ru
Вт, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия почтит годовщину вторжения России в Украину общенациональной минутой молчания

Новина українською →
Великобритания, Вторник 14 февраля 2023 15:28
Британия почтит годовщину вторжения России в Украину общенациональной минутой молчания Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Великобритания почтит первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину общенациональной минутой молчания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр Британии Риши Сунак вместе со всей страной 24 февраля в 11:00 по Гринвичу почтит годовщину вторжения минутой молчания в знак солидарности с Украиной.

"Приближаясь к годовщине варварского и ужасного вторжения России в Украину, как нация мы отдаем должное невероятной храбрости и стойкости украинского народа. Неоправданное нападение России снова принесло войну и разрушение на наш континент, заставило миллионы покинуть свои дома и разрушило семьи по всей Украине и России", - заявил премьер.

РБК-Украина анализировала, как Великобритания стала лидером в поддержке нашей страны на фоне полномасштабной войны против России.

Британия также хочет начать производить оружие и военные транспортные средства в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Война России против Украины Риши Сунак
NEWS
Рамштайн-9: чего ждать Украине от очередной встречи союзников
Рамштайн-9: чего ждать Украине от очередной встречи союзников
DAILY
Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ