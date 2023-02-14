Британия почтит годовщину вторжения России в Украину общенациональной минутой молчания
Великобритания почтит первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину общенациональной минутой молчания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Премьер-министр Британии Риши Сунак вместе со всей страной 24 февраля в 11:00 по Гринвичу почтит годовщину вторжения минутой молчания в знак солидарности с Украиной.
"Приближаясь к годовщине варварского и ужасного вторжения России в Украину, как нация мы отдаем должное невероятной храбрости и стойкости украинского народа. Неоправданное нападение России снова принесло войну и разрушение на наш континент, заставило миллионы покинуть свои дома и разрушило семьи по всей Украине и России", - заявил премьер.
РБК-Украина анализировала, как Великобритания стала лидером в поддержке нашей страны на фоне полномасштабной войны против России.
Британия также хочет начать производить оружие и военные транспортные средства в Украине.
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