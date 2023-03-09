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Херсон под обстрелом: "прилеты" по центру города

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Херсон, Четверг 09 марта 2023 10:05
Херсон под обстрелом: "прилеты" по центру города Фото: оккупанты обстреливают Херсон 9 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты в четверг, 9 марта, обстреливают Херсон. "Прилеты" зафиксированы по центру города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"Прилеты по центральной части города, будьте осторожны!" - написал он.

Обновлено 10.39. По данным suspilne.media, в Херсоне снова слышны взрывы.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 9 марта в Херсоне раздались взрывы.

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