Херсон под обстрелом: "прилеты" по центру города

Российские оккупанты в четверг, 9 марта, обстреливают Херсон. "Прилеты" зафиксированы по центру города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram .

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Обновлено 10.39. По данным suspilne.media, в Херсоне снова слышны взрывы.

"Прилеты по центральной части города, будьте осторожны!" - написал он.

Как сообщалось, в ночь на 9 марта в Херсоне раздались взрывы.

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