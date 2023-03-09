В Херсоне раздались взрывы: воздушной тревоги нет

В ночь на 9 марта в Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

На момент публикации в области не объявлена воздушная тревога.

Напомним, что в Херсоне вчера утром тоже были слышны взрывы. После этого они звучали еще дважды.

Также мы писали, что в Херсонской области сегодня мужчина взорвался на взрывчатке, которую покинули оккупанты.

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