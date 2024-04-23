Оккупанты бьют по Харькову: в городе прозвучал взрыв

Российские оккупанты сегодня, 23 апреля, наносят удары по Харькову. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram, мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Находитесь в укрытиях! Оккупанты снова наносят удары", - написал Синегубов.
В свою очередь Терехов отметил, что в городе слышали один взрыв.
При этом в Воздушных силах предупреждали, что в областях, где объявлена тревога, есть угроза ударов баллистикой.
Напомним, Харьков является одной из главных целей российских ударов. Враги используют для атак на город большое количество вооружения, поскольку он расположен недалеко от границы с РФ.
В частности, вчера, 22 апреля, российские террористы ударили по Харькову управляемой авиационной ракетой Х-59. Она попала по харьковской телевышке.
В результате атаки этот объект телевизионной инфраструктуры города был сильно поврежден. Полицейские уже показали фото, на которых можно заметить последствия удара.
После российского обстрела в городе пропал телевизионный сигнал.
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