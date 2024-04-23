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Окупанти б'ють по Харкову: у місті пролунав вибух

Ілюстративне фото: мешканці Харкова почули вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 23 квітня, завдають ударів по Харкову. У Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram, мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Знаходьтеся в укриттях! Окупанти знову завдають ударів", - написав Синєгубов.

У свою чергу Терехов зазначив, що у місті чули один вибух.

При цьому у Повітряних силах попереджали, що в областях, де оголошено тривогу, є загроза ударів балістикою.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, Харків є однією із головних цілей російських ударів. Вороги використовують для атак на місто велику кількість озброєння, оскільки воно розташоване неподалік кордону з РФ.

Зокрема, вчора, 22 квітня, російські терористи вдарили по Харкову керованою авіаційною ракетою Х-59. Вона влучила по харківській телевежі.

Внаслідок атаки цей об'єкт телевізійної інфраструктури міста був сильно пошкоджений. Поліцейські вже показали фото, де можна помітити наслідки удару.

Після російського обстрілу у місті зник телевізійний сигнал.

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ХарківПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривогаРакетний удар