Зеленский призвал Запад усиливать санкции против РФ

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение .

Глава государства отметил, что за октябрь против Украины было применено более 2 тысяч "Шахедов". Атаки происходили буквально каждые сутки.

"Такое количество "Шахедов" - это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор", - сказал президент.

Зеленский уточнил, что все это поставляется в Россию из-за рубежа. Многие микровзносы в постоянный российский террор поступают от компаний из Китая, Европы и Америки. Это в свою очередь вновь возвращает мир к необходимости работать значительно больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. В частности, для того чтобы не давать России возможность обходить санкции, которые давно уже были введены против страны-агрессора за начатую войну.

"Так же как с "шахедами" - с российскими ракетами. Все они содержат компоненты из других стран. Бороться против российских ударов - это значит бороться в том числе за силу санкций против России. Санкции должны увеличиваться, быть эффективными. И каждая схема обхода санкций - это преступление против людей и мира", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что именно такие схемы позволяют РФ помогать "наращивать мышцы" режимам в Иране и Северной Корее.

"Это глобальная угроза. И только глобальным, социальным давлением это можно преодолеть", - резюмировал Владимир Зеленский.