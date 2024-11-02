Зеленский призвал Запад усиливать санкции против РФ
Российская Федерация постепенно наращивает активность атак "Шахедами". Страна-агрессор до сих пор может использовать западные компоненты, поэтому санкции должны усиливаться.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.
Глава государства отметил, что за октябрь против Украины было применено более 2 тысяч "Шахедов". Атаки происходили буквально каждые сутки.
"Такое количество "Шахедов" - это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор", - сказал президент.
Зеленский уточнил, что все это поставляется в Россию из-за рубежа. Многие микровзносы в постоянный российский террор поступают от компаний из Китая, Европы и Америки. Это в свою очередь вновь возвращает мир к необходимости работать значительно больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. В частности, для того чтобы не давать России возможность обходить санкции, которые давно уже были введены против страны-агрессора за начатую войну.
"Так же как с "шахедами" - с российскими ракетами. Все они содержат компоненты из других стран. Бороться против российских ударов - это значит бороться в том числе за силу санкций против России. Санкции должны увеличиваться, быть эффективными. И каждая схема обхода санкций - это преступление против людей и мира", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что именно такие схемы позволяют РФ помогать "наращивать мышцы" режимам в Иране и Северной Корее.
"Это глобальная угроза. И только глобальным, социальным давлением это можно преодолеть", - резюмировал Владимир Зеленский.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в октября по сравнению с сентябрем 2024 года, количество примененных "Шахедов" против Украины стало больше практически на треть. По словам главы украинского МИД, в среднем за сутки враг использовал 62 дрона, что больше, чем 44 БпЛА в первом месяце этой осени.
В частности, за сегодня, по словам министра, РФ запустила по Киеву и другим городам 71 дрон. В связи с этим Сибига призвал Запад к двум действиям.
"Дайте разрешение Украине бить по их пунктам базирования и складам в России. Позвольте партнерам перехватывать их в нашем небе. Снимите все ограничения на защиту жизни от террора", - написал он в соцсети Х.
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