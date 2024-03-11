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Оккупанты атакуют Украину "Шахедами": какие регионы под угрозой

Украина, Понедельник 11 марта 2024 23:01
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Оккупанты атакуют Украину "Шахедами": какие регионы под угрозой Иллюстративное фото: оккупанты атакуют Украину "Шахедами" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 11 марта, вечером запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. В ряде регионов объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации военных, российские дроны фиксируют в западной части Кировоградской области. Они заходят в Винницкую область.

Оккупанты атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: какие регионы под угрозойФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Также беспилотники заметили на границе Николаевской, Одесской и Кировоградской областей в направлении Винницы.

При этом несколько групп дронов на юге Николаевской области. Курс северо-западный, через Одесскую область.

Еще несколько групп дронов летят с юго-запада и юго-востока Днепропетровской области в сторону Днепра.

Дроны с Кировоградской области зашли в Черкасскую область, направляются в сторону Белой Церкви.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Их целью чаще всего становиться гражданская инфраструктура.

Последняя атака состоялась сегодня, 11 марта, ночью. Всего враг запустил 25 беспилотников, а сбить удалось 15.

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