Россияне этой ночью запустили по Украине 25 ударных дронов: сколько ПВО удалось сбить
Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины в ночь на 11 марта было сбито 15 дронов-камикадзе типа "Шахед" врага. В общей сложности российские захватчики запустили для очередной атаки 25 таких беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Генерального штаба ВСУ и Telegram Сил обороны юга Украины.
"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БпЛА были уничтожены", - говорится в утренней сводке военного командования.
Массированная атака на Одесскую область
Большинство вражеских дронов, а именно десять, уничтожили в небе над Одесской областью
Военные отметили, что это была массированная дроновая атака по региону, а боевая работа по отражению воздушного удара длилась полтора часа.
В оперативном командовании сил "Юг" также уточнили, что "Шахеды" заходили из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилыми и промышленными кварталами усложняли работу ПВО.
Как последствия
"В Одесском районе в результате вражеской атаки был поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возникший пожар оперативно ликвидирован", - передали в Силах обороны юга.
Также ударной волной было выбито остекление частных домов вокруг, из-за обломков были разрушены хозяйственные постройки.
По предварительной информации, без пострадавших.
Воздушная атака в ночь на 11 марта
Напомним, этой ночью российские захватчики снова использовали для воздушной атаки по Украине дроны-камикадзе, в связи с чем была объявлена воздушная тревога в нескольких областях.
В Воздушных силах сообщили о движении "Шахедов" на Харьков, где впоследствии раздался взрыв. Впоследствии мэр Харькова, Игорь Терехов, рассказал, что в городе был атакован объект гражданской инфраструктуры и повреждены жилые дома.
Добавим, что позже в Харьковской областной прокуратуре показали видео последствий попадания "Шахеда" по городу.
Кроме того, в Одессе и области работали силы и средства противовоздушной обороны.
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