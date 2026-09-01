Россия ударила по спасателям в Запорожской области, есть пострадавшие

В Запорожском районе российский беспилотник атаковал автомобиль ГСЧС, который направлялся на вызов. В результате удара пострадали четверо спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальникаа Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.

Российский дрон атаковал спасателей

Во вторник, 1 сентября, в Кушугуме Запорожского района российский беспилотник нанес удар по автомобилю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Машина в этот момент направлялась к месту пожара, который необходимо было потушить.

В результате атаки транспортное средство получило повреждения. Четверо спасателей, находившихся в автомобиле, получили ранения.

Пострадавшие находятся под наблюдением медиков

После атаки пострадавшим спасателям оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Других подробностей об их состоянии, а также характере повреждений автомобиля в предоставленной информации не сообщается.