Россия ударила по спасателям в Запорожской области, есть пострадавшие
В Запорожском районе российский беспилотник атаковал автомобиль ГСЧС, который направлялся на вызов. В результате удара пострадали четверо спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальникаа Запорожской ОВА Ивана Федорова в Telegram.
Российский дрон атаковал спасателей
Во вторник, 1 сентября, в Кушугуме Запорожского района российский беспилотник нанес удар по автомобилю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Машина в этот момент направлялась к месту пожара, который необходимо было потушить.
В результате атаки транспортное средство получило повреждения. Четверо спасателей, находившихся в автомобиле, получили ранения.
Пострадавшие находятся под наблюдением медиков
После атаки пострадавшим спасателям оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.
Других подробностей об их состоянии, а также характере повреждений автомобиля в предоставленной информации не сообщается.
Напоминаем, что в ночь на 1 сентября Россия нанесла по Киеву массированный удар, в результате которого были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Погибли восемь человек, еще семеро получили ранения, среди пострадавших - трое детей.