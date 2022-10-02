Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли жилые дома в Сумской области
В воскресенье, 2 октября, российские оккупанты обстреляли Юнакивскую громаду Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Сумы" в Facebook.
По данным военных, всего было зафиксировано 17 атак из артиллерии и 15 - из минометов.
"В результате обстрелов: осколками и ударной волной повреждены 5 частных домов (выбиты окна, повреждены кровли, заборы, фасады), уничтожен сарай (сгорел), повреждено одно частное домовладение, повреждено здание школы", - отмечают в группировке.
При этом после обстрелов отсутствует электроснабжение и мобильная связь, повреждена линия электропередач и газопровод. В результате атаки никто из жителей не пострадал.
Напомним, 2 октября утром стало известно, что россияне обстреляли несколько громад Сумской области из артиллерии.
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