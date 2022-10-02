Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли жилые дома в Сумской области

В воскресенье, 2 октября, российские оккупанты обстреляли Юнакивскую громаду Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Сумы" в Facebook .

По данным военных, всего было зафиксировано 17 атак из артиллерии и 15 - из минометов.

"В результате обстрелов: осколками и ударной волной повреждены 5 частных домов (выбиты окна, повреждены кровли, заборы, фасады), уничтожен сарай (сгорел), повреждено одно частное домовладение, повреждено здание школы", - отмечают в группировке.

При этом после обстрелов отсутствует электроснабжение и мобильная связь, повреждена линия электропередач и газопровод. В результате атаки никто из жителей не пострадал.