Повреждены дома и машины: оккупанты обстреляли село в Сумской области

Российские войска сегодня утром обстреляли поселок Кияница в Юнакивской громаде Сумской области из САУ. В результате удара пострадали дома и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В результате артиллерийского удара три дома значительно повреждены: от взрыва снесло ограждения, выбитые окна, также осколками побиты осколками газовые трубы. Также в гаражах повреждены два автомобиля.

В населенном пункте временно отсутствует газ, работают аварийные службы. На месте взрывов работают пиротехники – возможно, есть неразорванные боеприпасы. Также в громаде частично нет электроэнергии – повреждены линии.

Все повреждения жилищ фиксируются, людям оказывается первоочередная помощь, материалы для восстановления.