Повреждены дома и машины: оккупанты обстреляли село в Сумской области
Российские войска сегодня утром обстреляли поселок Кияница в Юнакивской громаде Сумской области из САУ. В результате удара пострадали дома и автомобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
В результате артиллерийского удара три дома значительно повреждены: от взрыва снесло ограждения, выбитые окна, также осколками побиты осколками газовые трубы. Также в гаражах повреждены два автомобиля.
В населенном пункте временно отсутствует газ, работают аварийные службы. На месте взрывов работают пиротехники – возможно, есть неразорванные боеприпасы. Также в громаде частично нет электроэнергии – повреждены линии.
Все повреждения жилищ фиксируются, людям оказывается первоочередная помощь, материалы для восстановления.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 2 октября, российские оккупанты обстреляли Юнакивскую громаду Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома.
Также напомним, 2 октября утром стало известно, что россияне обстреляли несколько громад Сумской области из артиллерии.
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