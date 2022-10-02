ua ru
Вс, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Повреждены дома и машины: оккупанты обстреляли село в Сумской области

Новина українською →
Сумы, Воскресенье 02 октября 2022 21:51
Повреждены дома и машины: оккупанты обстреляли село в Сумской области Фото: российские военные обстреляли поселок Кияница Сумской области (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня утром обстреляли поселок Кияница в Юнакивской громаде Сумской области из САУ. В результате удара пострадали дома и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В результате артиллерийского удара три дома значительно повреждены: от взрыва снесло ограждения, выбитые окна, также осколками побиты осколками газовые трубы. Также в гаражах повреждены два автомобиля.

Повреждены дома и машины: оккупанты обстреляли село в Сумской областиВ населенном пункте временно отсутствует газ, работают аварийные службы. На месте взрывов работают пиротехники – возможно, есть неразорванные боеприпасы. Также в громаде частично нет электроэнергии – повреждены линии.

Повреждены дома и машины: оккупанты обстреляли село в Сумской областиВсе повреждения жилищ фиксируются, людям оказывается первоочередная помощь, материалы для восстановления.

Повреждены дома и машины: оккупанты обстреляли село в Сумской области

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 2 октября, российские оккупанты обстреляли Юнакивскую громаду Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома.

Также напомним, 2 октября утром стало известно, что россияне обстреляли несколько громад Сумской области из артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Сумская область
NEWS
ВСУ уничтожили уже более 60 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
ВСУ уничтожили уже более 60 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины