Оккупанты атаковали Славянск: под ударом оказался Славкурорт (видео)

Об этом заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

Славянский курорт (Славкурорт) - лечебный курорт и региональный ландшафтный парк возле города Славянск в Донецкой области. В лечебно-диагностический центр курорта входят несколько санаториев. В 2005 году на территории Славкурорта был создан региональный ландшафтный парк.

По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Около трех часов ночи враг нанес два ракетных удара по Славкурорту. Частично разрушено здание грязелечебные", - рассказал он.

Ситуация в Донецкой области

В ночь на 6 апреля в Славянске гремели взрывы. В общей сложности за 5 апреля россияне ранили 7 жителей региона: 5 - в Покровске и 2 - в Пушкино. Под огнем за последние сутки находились сразу четыре района Донецкой области - Бахмутский, Краматорский, Покровский и Волновахский.

Напомним, российские войска 5 апреля обстреляли Покровск Донецкой области, атаковав частный сектор. Ранения получили пять человек, в том числе 14-летний парень. Кроме того, из-за обстрела Покровска возникло возгорание в административном здании и в частном доме. Один из пожаров пришлось тушить пять часов.

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