Окупанти атакували Слов'янськ: під ударом опинився Словкурорт (відео)
В ніч на суботу, 6 квітня, російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області. Під ударом опинилась територія Словкурорта.
Про це заявив голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Близько третьої години ночі ворог завдав два ракетних удари по Словкурорту. Частково зруйнована будівля грязелікувальні", - розповів він.
За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Для довідки
Слов'янський курорт (Словкурорт) - лікувальний курорт та регіональний ландшафтний парк біля міста Слов'янськ у Донецькій області. До лікувально-діагностичного центру курорту входять кілька санаторіїв. У 2005 році на території Словкурорту було створено регіональний ландшафтний парк.
Ситуація у Донецькій області
У ніч проти 6 квітня у Слов'янську лунали вибухи. Загалом за 5 квітня росіяни поранили 7 мешканців регіону: 5 - у Покровську та 2 - у Пушкіному. Під вогнем за останню добу знаходилися одразу чотири райони Донецької області - Бахмутський, Краматорський, Покровський та Волноваський.
Нагадаємо, російські війська 5 квітня обстріляли Покровськ Донецької області, атакувавши приватний сектор. Поранення отримали п'ятеро людей, зокрема 14-річний хлопець. Крім того, через обстріл Покровська виник вогонь в адміністративній будівлі та у приватному будинку. Одну з пожеж довелося гасити п'ять годин.
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