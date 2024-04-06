Окупанти атакували Слов'янськ: під ударом опинився Словкурорт (відео)

В ніч на суботу, 6 квітня, російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області. Під ударом опинилась територія Словкурорта.

Про це заявив голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Слов'янський курорт (Словкурорт) - лікувальний курорт та регіональний ландшафтний парк біля міста Слов'янськ у Донецькій області. До лікувально-діагностичного центру курорту входять кілька санаторіїв. У 2005 році на території Словкурорту було створено регіональний ландшафтний парк.

За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Близько третьої години ночі ворог завдав два ракетних удари по Словкурорту. Частково зруйнована будівля грязелікувальні", - розповів він.

Ситуація у Донецькій області

У ніч проти 6 квітня у Слов'янську лунали вибухи. Загалом за 5 квітня росіяни поранили 7 мешканців регіону: 5 - у Покровську та 2 - у Пушкіному. Під вогнем за останню добу знаходилися одразу чотири райони Донецької області - Бахмутський, Краматорський, Покровський та Волноваський.

Нагадаємо, російські війська 5 квітня обстріляли Покровськ Донецької області, атакувавши приватний сектор. Поранення отримали п'ятеро людей, зокрема 14-річний хлопець. Крім того, через обстріл Покровська виник вогонь в адміністративній будівлі та у приватному будинку. Одну з пожеж довелося гасити п'ять годин.

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