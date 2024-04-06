ua en ru
Сб, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти атакували Слов'янськ: під ударом опинився Словкурорт (відео)

Донбас, Субота 06 квітня 2024 09:51
UA EN RU
Окупанти атакували Слов'янськ: під ударом опинився Словкурорт (відео) Фото: окупанти атакували Словкурорт біля міста Слов'янськ Донецької області 6 квітня (ілюстрація/wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на суботу, 6 квітня, російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області. Під ударом опинилась територія Словкурорта.

Про це заявив голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Близько третьої години ночі ворог завдав два ракетних удари по Словкурорту. Частково зруйнована будівля грязелікувальні", - розповів він.

За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Для довідки

Слов'янський курорт (Словкурорт) - лікувальний курорт та регіональний ландшафтний парк біля міста Слов'янськ у Донецькій області. До лікувально-діагностичного центру курорту входять кілька санаторіїв. У 2005 році на території Словкурорту було створено регіональний ландшафтний парк.

Ситуація у Донецькій області

У ніч проти 6 квітня у Слов'янську лунали вибухи. Загалом за 5 квітня росіяни поранили 7 мешканців регіону: 5 - у Покровську та 2 - у Пушкіному. Під вогнем за останню добу знаходилися одразу чотири райони Донецької області - Бахмутський, Краматорський, Покровський та Волноваський.

Нагадаємо, російські війська 5 квітня обстріляли Покровськ Донецької області, атакувавши приватний сектор. Поранення отримали п'ятеро людей, зокрема 14-річний хлопець. Крім того, через обстріл Покровська виник вогонь в адміністративній будівлі та у приватному будинку. Одну з пожеж довелося гасити п'ять годин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибухи
NEWS
РФ атакувала Україну десятками дронів та трьома типами ракет. Як відпрацювала ППО
РФ атакувала Україну десятками дронів та трьома типами ракет. Як відпрацювала ППО
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС