Оккупанты атаковали палаточный лагерь на Сумщине: есть жертва, среди раненых ребенок

Обстрел Украины

Ночью 7 сентября российские войска осуществили массированную атаку дронами и ракетами на города Украины. Под обстрелами оказались Киев, Одесса, Запорожье, Днепр, Кривой Рог и Кременчуг.

В столице зафиксировано попадание по жилым домам. Впервые с февраля 2022 года под удар попало и здание Кабинета министров. В результате атаки на Киев погибли женщина и двухмесячный ребенок, еще более 20 человек получили ранения.

В Кременчуге оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци".

