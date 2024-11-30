Оккупанты атаковали Мирноград: есть жертва и раненые

Ситуация в Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают населенные пуктты Донецкой области. Оккупанты не оставляют своей цели выйти на границу Донецкой и Луганской областей, но пока им это не удается.

В частности, самая тяжелая ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях. Так, за 29 ноября на фронте произошло 192 боевых столкновения, 87 из которых на указанных участках.

Добавим, что РФ не впервые обстреливает Мирноград. Например, в сентябре россияне дважды обстреляли Мирноград Донецкой области. Во время ликвидации последствий первого удара, захватчики снова ударили по территории местного рынка.

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