Ситуация на фронте: ВСУ нанесли удары по пункту управления и важному объекту врага

На фронте за последние сутки произошло 192 боевых столкновения. ВСУ нанесли ряд ударов по врагу, в том числе и по важному объекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники, пункту управления и одному другому важному объекту противника.

Ситуация по направлениям:

Харьковское. Было семь вражеских атак в районах Кудеевки, Глубокого, Волчанского и Тихого.

Купянское. За сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая.

Лиманское. Враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

Краматорское. Оккупанты четыре раза атаковали в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы.

Торецкое. Враг совершил две атаки недалеко от Дружбы и Торецка.

Покровское. Украинские защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Чумацкое, Новый Труд и Желтое.

Кураховское. Силы обороны отразили 46 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Солнцевки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки и Успеновки.

Времевское. Противник совершил 26 штурмов позиций ВСУ недалеко от Веселого Гая, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Приднепровское. Российские захватчики атаковали украинские позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за минувшие сутки отразили 23 вражеских атаки на данном направлении.