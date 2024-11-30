Окупанти атакували Мирноград: є жертви та поранені

Ситуація в Донецькій області

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області. Окупанти не полишають своєї мети вийти на кордон Донецької та Луганської областей, але поки що їм це не вдається.

Зокрема, найважча ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках. Так, за 29 листопада на фронті відбулося 192 бойових зіткнення, 87 з яких на зазначених ділянках.

Додамо, що РФ не вперше обстрілює Мирноград. Наприклад, у вересні росіяни двічі обстріляли Мирноград Донецької області. Під час ліквідації наслідків першого удару, загарбники знову вдарили по території місцевого ринку.

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