Оккупанты атаковали дронами Запорожье: горит многоэтажка, есть пострадавшая

Российские войска атаковали Запорожье дронами вечером, 27 февраля. Горит многоэтажка, есть пострадавшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Россияне атаковали Запорожье "Шахедами". Пострадала женщина", - рассказал он.
Последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)
По его словам, 82-летней женщине понадобилась помощь медиков. Пенсионерка пострадала от вражеской атаки БПЛА.
Предварительно, взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи, кроме того произошло возгорание квартир на верхних этажах многоэтажки.
Все экстренные службы выехали для оказания помощи людям.
Вечером 27 февраля российские войска атаковали дронами не только Запорожье. Под ударом оказалась и Харьковская область.
В частности, армия РФ массировано атаковала дронами пригород Харькова. Россияне ударили по меньшей мере 12 беспилотниками. Уже известно про двух раненых.
Добавим, что в ночь на 27 февраля оккупанты запустили по Украине 166 ударных дронов. Силы ПВО работали в 11 областях и сбили 90 "Шахедов".
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