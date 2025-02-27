Оккупанты атаковали дронами Запорожье: горит многоэтажка, есть пострадавшая

Атаки РФ по Украине

Вечером 27 февраля российские войска атаковали дронами не только Запорожье. Под ударом оказалась и Харьковская область.

В частности, армия РФ массировано атаковала дронами пригород Харькова. Россияне ударили по меньшей мере 12 беспилотниками. Уже известно про двух раненых.

Добавим, что в ночь на 27 февраля оккупанты запустили по Украине 166 ударных дронов. Силы ПВО работали в 11 областях и сбили 90 "Шахедов".

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