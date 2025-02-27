ПВО ночью сбила 90 "Шахедов": сколько всего дронов россияне запустили по Украине
В ночь на четверг, 27 февраля, российская армия запустила по территории Украины 166 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО работали в 11 областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В ночь на 27 февраля, с 20:00 26 февраля, противник атаковал 166-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Дроны были запущены с направлений:
- Орел;
- Брянск;
- Миллерово;
- Шаталово;
- Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 90-х ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Также 72 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны, без негативных последствий. Вследствие вражеской атаки пострадали Киевская, Черниговская и Сумская области.
Ночная атака россиян
Напомним, вчера вечером сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Также поздно вечером, 26 февраля, в Киеве прогремела серия взрывов. В КГВА предупреждали украинцев, что существует угроза применения беспилотников. Кроме этого силы ПВО работали и в киевской области, чтобы сбить российские беспилотники.
Кроме этого повторные взрывы в столице раздавались уже под утро 27 февраля. Тогда также сообщалось о работе ПВО в столице.
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