Россияне атакуют пригород Харькова дронами: есть попадания и раненые
Армия РФ массировано атаковала дронами Харьковскую область 27 февраля. Есть попадания в пригороде областного центра и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Оккупанты наносят удары беспилотниками по Харьковской области. Будьте в укрытиях!" - предупредил он.
Чуть позже глава ОВА отметил, что зафиксированы попадания в пригороде Харькова.
Есть раненый
Потом Синегубов добавил, что уже есть информация об одном раненом. А угроза беспилотников остается, поэтому желательно не покидать укрытия.
Двое пострадавших и дроны на Харьков
В результате попадания БПЛА типа "Шахед" повреждено частное домовладение в Харьковском районе, пострадали два человека.
"В сторону Харькова движется еще одна группа вражеских беспилотников", - предупредил Синегубов.
По его словам, по предварительным данным, враг ударил по меньшей мере 12 беспилотниками.
Обстрелы Харькова и области
Российские войска постоянно обстреливают Харьков и область из разного рода вооружений из-за близкого расположения к границе.
В частности, Харьков подвергся дроновой атаке в ночь на 26 февраля, "прилеты" фиксировались в двух районах, были пострадавшие.
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