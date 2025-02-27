Окупанти атакували дронами Запоріжжя: горить багатоповерхівка, є постраждала

Атаки РФ по Україні

Увечері 27 лютого російські війська атакували дронами не тільки Запоріжжя. Під ударом опинилася і Харківська область.

Зокрема, армія РФ масовано атакувала дронами передмістя Харкова. Росіяни вдарили щонайменше 12 безпілотниками. Уже відомо про двох поранених.

Додамо, що в ніч на 27 лютого окупанти запустили по Україні 166 ударних дронів. Сили ППО працювали в 11 областях і збили 90 "Шахедів".

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