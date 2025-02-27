Оккупанты атаковали дронами Запорожье: горит многоэтажка, есть пострадавшая
Российские войска атаковали Запорожье дронами вечером, 27 февраля. Горит многоэтажка, есть пострадавшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Россияне атаковали Запорожье "Шахедами". Пострадала женщина", - рассказал он.
Последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)
По его словам, 82-летней женщине понадобилась помощь медиков. Пенсионерка пострадала от вражеской атаки БПЛА.
Последствия обстрела РФ
Предварительно, взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи, кроме того произошло возгорание квартир на верхних этажах многоэтажки.
Все экстренные службы выехали для оказания помощи людям.
Атаки РФ по Украине
Вечером 27 февраля российские войска атаковали дронами не только Запорожье. Под ударом оказалась и Харьковская область.
В частности, армия РФ массировано атаковала дронами пригород Харькова. Россияне ударили по меньшей мере 12 беспилотниками. Уже известно про двух раненых.
Добавим, что в ночь на 27 февраля оккупанты запустили по Украине 166 ударных дронов. Силы ПВО работали в 11 областях и сбили 90 "Шахедов".
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