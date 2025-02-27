Окупанти атакували дронами Запоріжжя: горить багатоповерхівка, є постраждала

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Попередньо, вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі, крім того відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки.

Наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp) За його словами, 82-річній жінці знадобилася допомога медиків. Пенсіонерка постраждала від ворожої атаки БПЛА.

Атаки РФ по Україні

Увечері 27 лютого російські війська атакували дронами не тільки Запоріжжя. Під ударом опинилася і Харківська область.

Зокрема, армія РФ масовано атакувала дронами передмістя Харкова. Росіяни вдарили щонайменше 12 безпілотниками. Уже відомо про двох поранених.

Додамо, що в ніч на 27 лютого окупанти запустили по Україні 166 ударних дронів. Сили ППО працювали в 11 областях і збили 90 "Шахедів".

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