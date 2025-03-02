Армия РФ ночью обстреляла Краматорск: есть погибший и раненые

Российские войска в ночь на 2 марта атаковали Краматорск. Есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Краматорской ГВА Александра Гончаренко.

"Устанавливаем последствия разрушений и повреждений, работают все соответствующие службы", - констатировал глава ГВА.

По данным Гончаренко, погиб парень 2006 г. р. Также ранения получили два человека - мужчина и женщина.

Обстрелы Краматорска

Российские войска постоянно обстреливают Краматорск. Особенно оккупанты ктивизировались в последнюю неделю. Были зафиксированы несколько обстрелов.

Например, российская армия ударила по частному сектору Краматорска днем вторника, 25 февраля. Во время атки один человек погиб и 14 пострадали.

Также российская армия нанесла удар по городу Краматорск Донецкой области 15 января. Тогда пострадали 9 людей, авиабомба россиян попала в многоэтажку в спальном районе.

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