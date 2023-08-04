Оккупанты атаковали Берислав из беспилотника: есть раненый

По данным ведомства, взрывчатку из дрона оккупанты скинули на двор местного жителя.

"48-летний мужчина получил тяжелые ранения. Его госпитализировали с травмами головы", - уточняют в ОВА.

Там также отметили, что сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего мужчины.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, российские оккупанты регулярно атакуют Херсон и область. Это связано с тем, что правобережье региона находится в зоне досягаемости вражеской артиллерии.

Напомним, сегодня, 4 августа, оккупанты ударили по Станиславу Херсонской области. 40-летний мужчина получил ранения, повреждены четыре дома.

Также мы писали, что вчера, 3 августа, россияне обстреляли торговый центр и медучреждение в Херсоне.