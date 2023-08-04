Окупанти атакували Берислав з безпілотника: є поранений

Російські окупанти сьогодні, 4 серпня, увечері вдарили по Бериславу за допомогою безпілотника. Мирний житель отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.
За даними відомства, вибухівку з дрону окупанти скинули на подвір'я місцевого жителя.
"48-річний чоловік отримав тяжкі поранення. Його госпіталізували з травмами голови", - уточнюють в ОВА.
Там також зазначили, що зараз лікарі борються за життя постраждалого чоловіка.
Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Херсон та область. Це пов'язано з тим, що правобережжя регіону перебуває у зоні досяжності ворожої артилерії.
Нагадаємо, сьогодні, 4 серпня, окупанти вдарили по Станіславу Херсонської області. 40-річний чоловік отримав поранення, пошкоджено чотири будинки.
Також ми писали, що вчора, 3 серпня, росіяни обстріляли торговий центр та медзаклад у Херсоні.
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