Окупанти атакували Берислав з безпілотника: є поранений

За даними відомства, вибухівку з дрону окупанти скинули на подвір'я місцевого жителя.

"48-річний чоловік отримав тяжкі поранення. Його госпіталізували з травмами голови", - уточнюють в ОВА.

Там також зазначили, що зараз лікарі борються за життя постраждалого чоловіка.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Херсон та область. Це пов'язано з тим, що правобережжя регіону перебуває у зоні досяжності ворожої артилерії.

Нагадаємо, сьогодні, 4 серпня, окупанти вдарили по Станіславу Херсонської області. 40-річний чоловік отримав поранення, пошкоджено чотири будинки.

Також ми писали, що вчора, 3 серпня, росіяни обстріляли торговий центр та медзаклад у Херсоні.