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Окупанти атакували Берислав з безпілотника: є поранений

Ілюстративне фото: окупанти атакували Берислав з безпілотника (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 4 серпня, увечері вдарили по Бериславу за допомогою безпілотника. Мирний житель отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

За даними відомства, вибухівку з дрону окупанти скинули на подвір'я місцевого жителя.

"48-річний чоловік отримав тяжкі поранення. Його госпіталізували з травмами голови", - уточнюють в ОВА.

Там також зазначили, що зараз лікарі борються за життя постраждалого чоловіка.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Херсон та область. Це пов'язано з тим, що правобережжя регіону перебуває у зоні досяжності ворожої артилерії.

Нагадаємо, сьогодні, 4 серпня, окупанти вдарили по Станіславу Херсонської області. 40-річний чоловік отримав поранення, пошкоджено чотири будинки.

Також ми писали, що вчора, 3 серпня, росіяни обстріляли торговий центр та медзаклад у Херсоні.

 

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Херсонська областьатака дронівВійна Росії проти УкраїниБерислав