Войска РФ обстреляли Станислав в Херсонской области, есть раненый

Российские военные атаковали город Станислав в Херсонской области. В результате обстрела получил ранения один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram .

"Враг бил по жилым домам - повреждены по меньшей мере четыре дома", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ранения получил 40-летний мужчина.

На месте обстрела работают экстренные службы.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области, россияне активно обстреливают ее с другого берега реки, используя, в основном, артиллерию и управляемые авиабомбы.

Так, в результате недавнего удара по селу Веселое ранения получила 69-летняя женщина.

31 июля российские захватчики массированно обстреляли Херсон. По предварительным данным, в результате вражеских атак погибли четыре человека, 17 человек получили ранения.

Кроме того, 1 августа оккупанты снова ударили по центру Херсона. Под обстрел попала больница. Из-за атаки погиб молодой врач, у которого сегодня был первый рабочий день после интернатуры. Также ранена медсестра.

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