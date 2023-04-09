Российские военные разрушили мост в Черниговской области

Российские оккупанты выпустили две ракеты по Новгород-Северской общине в Черниговской области 9 апреля, в результате чего был разрушен мост между двумя селами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу РВА Сергея Сергиенко в комментарии Суспільному .

Он сообщил, что одна из ракет разрушила мост между селами Гремяч и Муравьи. При этом куда попала другая ракета, пока не сообщают.

В то же время российские пропагандисты уже успели отчитаться, что оккупанты уничтожили мост, который "украинские диверсанты" якобы использовали для проникновения в Брянскую область. Подчеркнем, что мост соединяет два села и никак не касается России.

РБК-Украина сообщало, что утром оккупант обстреляли приграничье Черниговской области.

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