Оккупанты из артиллерии обстреляли приграничье Черниговской области
В понедельник, 10 апреля, российские военные обстреляли приграничье Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОК "Север".
Отмечается, что с 11:05 до 11:40 зафиксировано 5 "приходов" из ствольной артиллерии в районе населенного пункта Каменская Слобода.
О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Напомним, что оккупанты активизировали использование военно-воздушных сил для поражения целей на территории Черниговской области. За неделю в регионе зафиксировано 244 взрыва.
Российские оккупанты выпустили две ракеты по Новгород-Северской общине в Черниговской области 9 апреля, в результате чего был разрушен мост между двумя селами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.