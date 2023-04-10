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Окупанти з артилерії обстріляли прикордоння Чернігівської області

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Чернігівська область, Понеділок 10 квітня 2023 16:07
Окупанти з артилерії обстріляли прикордоння Чернігівської області Фото: Окупанти з артилерії обстріляли прикордоння Чернігівської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 10 квітня, російські військові обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ОК "Північ".

Зазначається, що з 11:05 до 11:40 зафіксовано 5 "приходів", зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Кам’янська Слобода.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що окупанти активізували використання військово-повітряних сил для ураження цілей на території Чернігівської області. За тиждень в регіоні зафіксовано 244 вибухи.

Російські окупанти випустили дві ракети по Новгород-Сіверській громаді у Чернігівській області 9 квітня, внаслідок чого було зруйновано міст між двома селами.

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