Окупанти з артилерії обстріляли прикордоння Чернігівської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ОК " Північ ".

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Зазначається, що з 11:05 до 11:40 зафіксовано 5 "приходів", зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Кам’янська Слобода.

Нагадаємо, що окупанти активізували використання військово-повітряних сил для ураження цілей на території Чернігівської області. За тиждень в регіоні зафіксовано 244 вибухи.

Російські окупанти випустили дві ракети по Новгород-Сіверській громаді у Чернігівській області 9 квітня, внаслідок чого було зруйновано міст між двома селами.

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