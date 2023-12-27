Почти 800 оккупантов, 14 танков и 2 ПВО. Генштаб ВСУ обновил потери РФ
Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских окупантов (Getty Images)
Силы обороны Украины в течение суток ликвидировали еще около 800 российских оккупантов, таким образом общие потери войск РФ в Украине с начала широкомасштабного вторжения в личном составе достигли около 355 750 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 14 танков и 10 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 355750 (+790) человек ликвидировано;
- танков - 5913 (+14) ед;
- боевых бронированных машин - 10973 (+17) ед.;
- артиллерийских систем - 8376 (+10) ед.;
- РСЗО - 934 ед.;
- средства ПВО - 616 (+2) ед.;
- самолетов - 329 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6471 (+13) ед.;
- крылатые ракеты - 1620 (+2) ед.;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11140 (+31) ед;
- специальная техника - 1240 (+1) ед.
Напомним, сутки тому потери России в войне в Украине на утро 26 декабря составили 1010 оккупантов. Кроме того, тогда ВСУ уничтожили 22 танка, 37 ББМ и вражеский корабль.
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