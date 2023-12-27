Позиционные бои произошли к югу Гуляйполя и возле Работино: карты ISW
Боевые действия продолжались к западу и северо-западу от Марьинки и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Победы.
Позиционные бои произошли к югу Гуляйполя и возле Работино, Вербового, Новопрокоповки и Копани, а также в районе Старомайорского.
Украинские войска сохраняют позиции в левобережной Херсонской области по состоянию на 26 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Сотрудники ISW выяснили, что недавно российские войска подтвердили наступление в районе Купянска. Видео с геолокацией, опубликованное 24 декабря, показало, что российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Первомайского (к северо-востоку от Купянска).
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались на Купянском направлении к северо-востоку от Петропавловки, возле Синьковки, Стельмаховки (к северо-западу от Сватово) и Новоселовского (к юго-западу от Кременной). к северо-западу от Сватово), а также в направлении Лимана в районе Григоровки (к юго-западу от Кременной), Торского, Серебрянского лесничества, Дибровы и Белогоровки (к югу от Кременной).
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По словам ISW, российские войска атаковали близ Веселого (20 км к северо-востоку от Бахмута) 25 декабря, но не продвинулись вперед.
Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись на глубину до 500 метров в пределах Богдановки (к северо-западу от Бахмута) и контролируют 40 процентов населенного пункта.
Сообщается, что российские и украинские войска вели позиционные бои к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки; к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки; и к западу от Бахмута в районе Ивановского и автомагистрали Т0504 Хромово - Часов Яр.
ISW сообщил, что украинские силы безуспешно атаковали российские позиции на Горловском направлении 25 и 26 декабря. Российские источники утверждали, что украинские войска атаковали близ Шумов (9 км к северо-западу от Горловки) и безуспешно пытались захватить российские позиции на одной из мусорных свалок Горловки.
Видео с геолокацией, опубликованные 25 и 26 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в северной части Степового (к северо-западу от Авдеевки), на северных окраинах Опытного (к юго-западу от Авдеевки) и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.
Сообщается, что российские и украинские войска продолжали позиционные бои в районе Авдеевки; к северо-западу от Авдеевки в районе Авдеевского коксохимического завода, к востоку от Новобахмутовки и в районе Степового и Очеретино; в промышленной зоне; и к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского, Невельского и Северного.
Видео с геолокацией и официальные заявления Украины и России свидетельствуют о том, что российские войска взяли под контроль большую часть Марьинки.
Сообщается, что боевые действия продолжались к западу и северо-западу от Марьинки и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Победы.
"Южная ось"
По словам российских и украинских источников сообщили, что 25 и 26 декабря продолжались позиционные бои в районе Старомайорского (к югу от Великой Новоселки) и к северу от Приютного (к юго-западу от Великой Новоселки) в районе границы Донецкой и Запорожской областей.
ISW обнаружила, что недавно российские войска подтвердили наступление в западной части Запорожской области и продолжили позиционные бои с украинскими войсками 25 и 26 декабря. Видео с геолокацией, опубликованное 25 декабря, показывает, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Работино.
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои произошли к югу Гуляйполя (37 км к северо-востоку от Орехова) и возле Работино, Вербового, Новопрокоповки и Копани 25 и 26 декабря.
Украинские войска сохраняют позиции в левобережной Херсонской области по состоянию на 26 декабря, но ни российские, ни украинские силы не добились подтвержденных успехов в этом районе 25 или 26 декабря.
Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались на восточном берегу, в том числе возле Крынков.
Российские и украинские источники заявили, что украинские войска продолжали наносить удары по тыловым районам России на юге Украины 25 и 26 декабря.
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