ua ru
Пн, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили по Сумской области: есть погибшие и раненые

Новина українською →
Сумская область, Понедельник 17 июля 2023 15:06
Россияне ударили по Сумской области: есть погибшие и раненые Иллюстративное фото: росияне ударили по Сумской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли из артиллерии территорию Сумской области. Из-за атаки разрушениям подверглось административное помещение. Также есть погибшие жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня с 12:35 до 12:39 по местности в направлении города Белополье совершен артиллерийский обстрел (3 взрыва)", - говорится в сообщении.

Из-за обстрела произошло разрушение административного помещения.

В результате атаки есть погибшие и раненные. Их количество уточняется.

Раненым оказывается оперативно-медицинская помощь.

Ситуация в Сумской области

Российские оккупанты постоянно обстреливают приграничье Сумской области. В связи с этим в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-км пограничной зоны в Россию.

Только вчера оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области, один человек получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Крымский мост снова "устал". Главное о новых взрывах и нарушили ли они логистику РФ
Крымский мост снова "устал". Главное о новых взрывах и нарушили ли они логистику РФ
DAILY
Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны