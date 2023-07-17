Россияне ударили по Сумской области: есть погибшие и раненые

Российские военные обстреляли из артиллерии территорию Сумской области. Из-за атаки разрушениям подверглось административное помещение. Также есть погибшие жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА .

"Сегодня с 12:35 до 12:39 по местности в направлении города Белополье совершен артиллерийский обстрел (3 взрыва)", - говорится в сообщении.

Из-за обстрела произошло разрушение административного помещения.

В результате атаки есть погибшие и раненные. Их количество уточняется.

Раненым оказывается оперативно-медицинская помощь.

Ситуация в Сумской области

Российские оккупанты постоянно обстреливают приграничье Сумской области. В связи с этим в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-км пограничной зоны в Россию.

Только вчера оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области, один человек получил ранения.

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