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В Сумской области в результате обстрела погибли два человека

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Понедельник 17 июля 2023 18:01
В Сумской области в результате обстрела погибли два человека Фото: российские захватчики атаковали пожарную часть в Сумской области (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В результате обстрела Белополья Сумской области погибли два человека. Еще десять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что российские оккупанты ударили по центру города из артиллерии.

"В полдень, когда жители Белополья отдыхали в парке в центре города, обедали, общались, враг ударил по ним из артиллерии. Обстрелом уничтожено админпомещение, погибли люди - две местные жительницы", - заявил он.

В результате обстрела десять человек травмированы, есть тяжелораненые. Врачи борются за их жизнь.

Кроме того, российские захватчики атаковали пожарную часть в Сумской области.

Сейчас известно о шести пострадавших сотрудниках ГСЧС. Все они госпитализированы.

Фото: российские захватчики атаковали пожарную часть в Сумской области (Facebook)

Ситуация в Сумской области

Российские оккупанты постоянно обстреливают приграничья Сумской области.

Так, сегодня россияне атаковали Белополье. Из-за атаки разрушений подверглось административное помещение.

В связи с этим в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-км приграничной зоны в Россию.

Лишь вчера оккупанты в очередной раз обстреляли приграничья Сумской области, один человек получил ранения.

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