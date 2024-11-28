ua en ru
Чт, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Оккупанты в 2022 году вывозили пленных в фильтрационный лагерь в Беларуси, - СМИ

Четверг 28 ноября 2024 21:32
UA EN RU
Оккупанты в 2022 году вывозили пленных в фильтрационный лагерь в Беларуси, - СМИ Иллюстративное фото: оккупанты в 2022 году вывозили пленных в фильтрационный лагерь в Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты после начала полномасштабного вторжения в Украину оборудовали фильтрационный лагерь в Беларуси. Туда они отвозили пленных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Беларусский расследовательский центр.

Журналисты расследовательского центра пообщались с украинцем Владиславом Ягодинским, жителем села Ораное Киевской области. Он рассказал, что в 2022 году оккупанты вывезли его с братом на территорию Беларуси.

"Я уже понял, когда меня перевели на пограничную службу. Там были пограничники, и я у них спросил (где мы находимся - ред.). И они сказали: "Беларусь, Наровля", - добавил парень.

При этом украинский военный Богдан Лысенко, который попал в плен приблизительно в то же время, что и братья Ягодинские, тоже утверждает, что его отвезли в белорусский город Наровля.

Там, по словам защитника, их удерживали в крупном колхозе, где были не только военные, но и гражданские. Их допрашивали и били.

Примечательно, что лагерь даже попал в сюжет пропагандистского НТВ. Но там указано, что видеоряд сняли якобы на территории Украины.

Беларусский расследовательский центр утверждает, что фильтрационный лагерь в Наровле оборудовали на территории во владении ООО "Припятский альянс", который входит в структуру Белкоопсоюза Совета министров РБ.

Помощь Беларуси для РФ

Напомним, российские оккупанты использовали территорию Беларуси для начала полномасштабного вторжения в Украину. Так они взяли под свой контроль часть Киевской области.

При этом россияне с территории РБ наносили удары по украинской территории.

К слову, недавно стало известно, что Беларусь могла помогать России разрабатывать баллистическую ракету средней дальности "Кедр", которой недавно ударили по Днепру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Киевская область Война в Украине
NEWS
До 12 часов без света. Как долго продлятся жесткие графики отключений в Украине
До 12 часов без света. Как долго продлятся жесткие графики отключений в Украине
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться