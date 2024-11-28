Оккупанты в 2022 году вывозили пленных в фильтрационный лагерь в Беларуси, - СМИ

Российские оккупанты после начала полномасштабного вторжения в Украину оборудовали фильтрационный лагерь в Беларуси. Туда они отвозили пленных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Беларусский расследовательский центр .

Журналисты расследовательского центра пообщались с украинцем Владиславом Ягодинским, жителем села Ораное Киевской области. Он рассказал, что в 2022 году оккупанты вывезли его с братом на территорию Беларуси.

"Я уже понял, когда меня перевели на пограничную службу. Там были пограничники, и я у них спросил (где мы находимся - ред.). И они сказали: "Беларусь, Наровля", - добавил парень.

При этом украинский военный Богдан Лысенко, который попал в плен приблизительно в то же время, что и братья Ягодинские, тоже утверждает, что его отвезли в белорусский город Наровля.

Там, по словам защитника, их удерживали в крупном колхозе, где были не только военные, но и гражданские. Их допрашивали и били.

Примечательно, что лагерь даже попал в сюжет пропагандистского НТВ. Но там указано, что видеоряд сняли якобы на территории Украины.

Беларусский расследовательский центр утверждает, что фильтрационный лагерь в Наровле оборудовали на территории во владении ООО "Припятский альянс", который входит в структуру Белкоопсоюза Совета министров РБ.