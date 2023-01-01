Оккупантам не хватает медиков для лечения своих раненых, - ЦНС

На временно захваченных территориях не хватает медиков для лечения раненных российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечает Центр, на временно оккупированном юге настолько возросло количество раненных оккупантов, что медперсонал врага не справляется и возвращается в Россию.
"Так, в Мелитополе из-за высокого интенсива работы начали увольняться российские врачи, завезенные из России. Новые же врачи не спешат приезжать во временно оккупированный город. Таким образом, враг имеет значительный дефицит медицинских работников и этому не помогают даже повышения выплат", - подчеркивает Центр.
Из-за такого количества раненных российских военных местные больницы почти не обслуживают гражданское население, поскольку у оккупантов в приоритете их солдаты.
"Аналогичная ситуация с медикаментами - их завозят в больницы именно на лечение солдат РФ", - отмечает ЦНС.
Напомним, ранее оккупанты перевели все больницы Луганской области на обслуживание армии РФ. Гражданским в лечении отказано, и они вынуждены ехать за медицинской помощью в другие регионы.
Кроме того, российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины продолжают проводить принудительную паспортизацию, в частности среди работников бюджетной сферы, которых также заставляют отказываться от украинского гражданства.
В министерстве иностранных дел Украины назвали такую принудительную паспортизацию Россией на оккупированных территориях очередным доказательством геноцида.
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