Оккупантам не хватает медиков для лечения своих раненых, - ЦНС

Как отмечает Центр, на временно оккупированном юге настолько возросло количество раненных оккупантов, что медперсонал врага не справляется и возвращается в Россию.

"Так, в Мелитополе из-за высокого интенсива работы начали увольняться российские врачи, завезенные из России. Новые же врачи не спешат приезжать во временно оккупированный город. Таким образом, враг имеет значительный дефицит медицинских работников и этому не помогают даже повышения выплат", - подчеркивает Центр.

Из-за такого количества раненных российских военных местные больницы почти не обслуживают гражданское население, поскольку у оккупантов в приоритете их солдаты.

"Аналогичная ситуация с медикаментами - их завозят в больницы именно на лечение солдат РФ", - отмечает ЦНС.