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Окупантам не вистачає медиків для лікування своїх поранених, - ЦНС

Фото: медичні послуги на захоплених територіях надаються тільки російським військовим (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

На тимчасово захоплених територіях не вистачає медиків для лікування поранених російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначає Центр, на тимчасово окупованому півдні настільки зросла кількість поранених окупантів, що медперсонал ворога не справляється і повертається до Росії.

"Так, у Мелітополі через високий інтенсив роботи почали звільнятися російські лікарі, завезені з Росії. Нові ж лікарі не поспішають приїжджати до тимчасово окупованого міста. Відтак ворог має значний дефіцит медичних працівників і цьому не допомагають навіть підвищення виплат", - підкреслює Центр.

Через таку кількість поранених російських військових місцеві лікарні майже не обслуговують цивільне населення, бо в окупантів у пріоритеті їхні солдати.

"Аналогічна ситуація з медикаментами - їх завозять до лікарень саме на лікування солдат РФ", - зазначає ЦНС.

Нагадаємо, раніше окупанти перевели всі лікарні Луганської області на обслуговування армії РФ. Цивільним в лікуванні відмовлено, й вони вимушені їхати за медичною допомогою в інші регіони.

Крім того, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України продовжують проводити примусову паспортизацію, зокрема, серед працівників бюджетної сфери, яких також змушують відмовлятися від українського громадянства.

У міністерстві закордонних справ України назвали таку примусову паспортизацію Росією на окупованих територіях черговим доказом геноциду.

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