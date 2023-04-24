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Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя, - Генштаб

Фото: оккупанты испытывают острую нехватку медицинского персонала (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска испытывают острую нехватку медицинского персонала, потому вынуждены ставить на воинский учет врачей с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. В целях пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, получивших паспорта граждан РФ, стали принуждать к постановке на военный учет врага", - говорится в сообщении Генштаба.

По имеющейся в распоряжении украинских военных информации, в случае отказа медицинским работникам угрожают потерей рабочих мест.

Ранее сообщалось, что раненые россияне все реже выживают из-за некачественного медицинского обеспечения и недостаточно профессионального персонала.

Также мы писали, что оккупанты вывезли комплексы ПВО с аэродрома временно оккупированного Бердянска Запорожской области. Возле аэродрома наблюдается необычная активность.

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Вторжение России в УкраинуГенштаб ВСУокупанти