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Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою, - Генштаб

Фото: окупанти відчувають гостру нестачу медичного персоналу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська відчувають гостру нестачу медичного персоналу, тому змушені ставити на військовий облік лікарів із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. З метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних установ Бердянська, які отримали паспорти громадян РФ, почали примушувати до постановки на військовий облік ворога", - йдеться у повідомленні Генштабу.

За наявною у розпорядженні українських військових інформацією, у разі відмови медичним працівникам загрожують втратою робочих місць.

Раніше повідомлялося, що поранені росіяни дедалі рідше виживають через неякісне медичне забезпечення та недостатньо професійного персоналу.

Також ми писали, що окупанти вивезли комплекси ППО з аеродрому тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Біля аеродрому спостерігається незвична активність.

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